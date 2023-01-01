Приключения Макса и его друзей в старой Англии. Марина Голомидова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Действие третьей книги про Макса и его друзей происходят в средневековой Англии. Чудесным образом герои перемещаются из Лондона середины ХХ века на 400 лет назад и попадают в незнакомый мир, где их ждут захватывающие приключения. Максу, котикам и его японским друзьям предстоит раскрыть коварные интриги против королевы Елизаветы и принять участие в знаменитом морском сражении с испанской Армадой. Несмотря на тяжeлые испытания, герои остаются верными дружбе и помогают тем, кто справедлив и смел.



Приключения Макса и его друзей в старой Англии слушать на видеосервисе Wink.