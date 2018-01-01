Приключения Гекльберри Финна. Марк Твен (книга, 1884) слушать онлайн

Сюжет

Гекльберри Финн сплавляется на плоту по реке Миссисипи вместе с беглым рабом Джимом. Через некоторое время к ним присоединяются проходимцы по прозвищу Герцог и Король, которые продают Джима в рабство. Гекльберри Финн и Том Сойер организуют целую кампанию по освобождению друга из плена. Продюсер издания: Владимир Воробьeв ©



Приключения Гекльберри Финна слушать на видеосервисе Wink.