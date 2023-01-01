Приключения Гекльберри Финна. Марк Твен (книга, 1884) слушать онлайн

Сюжет

Аудиостудия «Ардис» предлагает вашему вниманию книгу Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна», продолжающую одну из сюжетных линий повести «Приключения Тома Сойера». Гек, сирота при живом отце, вынужден спасаться бегством, несмотря на то, что ещe в первой книге его жизнь вроде бы изменилась к лучшему. Его попутчиком становится беглый негр Джим. Двигаясь вниз по Миссисипи, мальчик попадает во множество ситуаций, из которых, подчас и не каждому взрослому легко будет найти выход и принять правильное решение. По словам Эрнеста Хемингуэя, вся современная американская литература вышла из этого романа Марка Твена: «Если будете читать еe, остановитесь на том месте, когда негра Джима крадут у мальчиков. Это и есть настоящий конец. Всe остальное – чистейшее шарлатанство. Но лучшей книги у нас нет. Из неe вышла вся американская литература. До „Гекльберри Финна“ ничего не было. И ничего равноценного с тех пор тоже не появлялось».



Приключения Гекльберри Финна слушать на видеосервисе Wink.