Приключения Гекльберри Финна. Марк Твен (книга, 1884) слушать онлайн

Сюжет

Даже двадцать лет спустя после написания романа Марк Твен вспоминал о своем Геке, мальчишке-беспризорнике, «романтическом бродяге», как о самом дорогом для него герое. Это увлекательная история настоящей дружбы между сорванцом Гекльберри Финном и беглым рабом. Спасаясь от преследования, эта странная парочка отправляется в непредсказуемое путешествие по диким просторам Миссисипи. По пути героев ожидает столько невероятных приключений и необычных встреч, что их хватило бы на несколько историй!



Приключения Гекльберри Финна слушать на видеосервисе Wink.