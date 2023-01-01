Приключения Гекельберри Финна. Марк Твен (книга, 1884) слушать онлайн

Сюжет

"Приключения Геккельберри Финна" одно из самых известных произведений Марка Твена. Национальная жизнь Америки XIX века увидена глазами беспризорного оборвыша Гека и беглого невольника Джима, которые плывут по великой реке Миссисипи навстречу давним надеждам и новым разочарованиям. В этой книге есть все: захватывающий сюжет, неподдельная искренность повествования, легкий юмор и острая сатира. «Вдова Дуглас усыновила меня и … очень донимала всякими порядками и приличиями. В конце концов я удрал, надел опять свои старые лохмотья, залез опять в ту же бочку из-под сахара и сижу, радуюсь вольному житью. Однако Том Сойер рассказал, что набирает шайку разбойников. Примет и меня тоже, если я вернусь к вдове и буду вести себя хорошо. Ну, я и вернулся».



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