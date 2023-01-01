Приключения домовят. Дмитрий Емец (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Митины папа и мама и представить не могли, какие необычные друзья скоро появятся у их сына! По правде, Митя и сам не ожидал, что, переехав в новую квартиру, подружится… с домовятами! Проказливыми, изобретательными и очень, очень непоседливыми! Какую только шалость не придумают Хлопотун, Пузатик и Вреднючка: дуэль на подушках, суп из мочалки, укрощение собаки воздушными шариками! Но самое интересное друзей ждет впереди – знакомство с настоящими Дедом Морозом и Снегурочкой! Полный текст произведения, без сокращение и адаптации.



Приключения домовят слушать на видеосервисе Wink.