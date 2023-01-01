Приключения Деревяшкина. Александр Деревяшкин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эти интересные истории подсмотрены автором у самой жизни и рассказаны от лица Сашки Деревяшкина. Сашка понимает язык животных и птиц, умеет слушать тишину и находить сокровища. Он даже участвовал в спасении жителей планеты Киана. Но подробности этой операции пусть будут тайной. Вы сами всe уз�наете, прочитав книгу. А еще будете знать, о чем думают кошки, что такое «древианство» и как страшно потерять себя, забыв прошлое, а также научитесь лучше понимать мир и людей, которые нас окружают.



Приключения Деревяшкина слушать на видеосервисе Wink.