Приключения бригадира Жерара. Артур Конан Дойл
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Приключения бригадира Жерара. Артур Конан Дойл

Приключения бригадира Жерара. Артур Конан Дойл (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Зарубежная литература, Приключения417 мин6+

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Сюжет

Военные мемуары – один из самых востребованных литературных жанров. Было время, когда герой рассказов «Приключения бригадира Жерара» английского писателя Артура Конан Дойля соперничал в популярности с самим Шерлоком Холмсом. Военный опыт мастера детективов и его несомненный дар великолепного рассказчика и сегодня заставляют читателя, не отрываясь, следить за «подвигами» любимого гусара Наполеона, легендарного генерала Антуана Чарльза Лассаля – прототипа Жерара.

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