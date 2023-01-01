Приключения бригадира Жерара. Артур Конан Дойл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Военные мемуары – один из самых востребованных литературных жанров. Было время, когда герой рассказов «Приключения бригадира Жерара» английского писателя Артура Конан Дойля соперничал в популярности с самим Шерлоком Холмсом. Военный опыт мастера детективов и его несомненный дар великоле�пного рассказчика и сегодня заставляют читателя, не отрываясь, следить за «подвигами» любимого гусара Наполеона, легендарного генерала Антуана Чарльза Лассаля – прототипа Жерара.



Приключения бригадира Жерара слушать на видеосервисе Wink.