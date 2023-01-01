Приключения бодхисаттвы. Анонимус (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Угадывайте авторов и получайте призы! Для этого после прочтения каждого романа заполняйте форму на этой странице. Наши дни. У крупного предпринимателя Анисима Московкина сгорает квартира. Пострадавший считает, что квартиру подожгли из хулиганских побуждений: из нее ничего не пропало, но в нее подбросили сделанный из фарфора кукиш. Следователь Орест Волин, которому поручили это дело, рассказывает о случившемся своему покровителю —генералу КГБ в отставке Воронцову. Он предлагает Волину прочитать следующую порцию расшифрованных дневников Нестора Загорского, в которых также фигурирует дом на Сретенском бульваре, где сейчас живет Московкин. Возможно это каким-то образом сможет помочь в расследовании. Очередной мемуар Нестора Васильевича рассказывает, что после того, как карлик Цзяньян-гоче, укравший алмаз «Слеза Будды», плюнул в Загорского отравленной стрелой, знаменитый сыщик погиб. Однако при помощи магии тибетские ламы-заклинатели ухитряются вернуть душу в тело Загорского. Нестор Васильевич жив, но не осознает себя и не двигается. Ганцзалин возвращается с господином в Россию и находит китайского целителя, который возвращает сыщика к нормальной жизни. Однако порадоваться этому обстоятельству Загорский не успевает. К нему заявляется китайский эмиссар, некий Ли Сяосюн. Из разговора с ним становится ясно, что в Китае считают, что Загорский, обнаружив алмаз «Слеза Будды», украл его – вместо того, чтобы вернуть на его законное место в пекинском храме Юнхэгун. Чтобы спасти репутацию и не подвергать опасности своего китайского учителя, Загорский снова берется за розыски алмаза.





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