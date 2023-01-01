Приключение в доме с тремя башенками. Артур Конан Дойл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Шерлок Холмс практически совсем отошел от дел, но все же не смог отказать в помощи миссис Маберлей – вдове одного из своих первых клиентов. После того, как женщина отказалась продавать свой дом с ней стали происходить странные вещи, разобраться в причине которых она и попросила именитого сыщи�ка.



Приключение в доме с тремя башенками слушать на видеосервисе Wink.