WinkАудиокнигиПриключение старого фабриканта красок. Артур Конан Дойл
Приключение старого фабриканта красок. Артур Конан Дойл (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Детективы40 мин16+
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Сюжет
За помощью к Шерлоку Холмсу обращается старый торговец красками, который утверждает, что его жена, забрав из бронированной комнаты все накопления, уехала с молодым любовником в неизвестном направлении. Несмотря на неверность жены, господин Эмберли очень обеспокоен ее исчезновением и просит �сэра Шерлока Холмса помочь в ее поисках. Доктор Ватсон отправляется в дом к Эмберли и то, что он там обнаруживает, помогает Холмсу найти нужную нить расследования.
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