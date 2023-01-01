Приключение старого фабриканта красок. Артур Конан Дойл
Wink
Аудиокниги
Приключение старого фабриканта красок. Артур Конан Дойл

Приключение старого фабриканта красок. Артур Конан Дойл (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детективы40 мин16+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

За помощью к Шерлоку Холмсу обращается старый торговец красками, который утверждает, что его жена, забрав из бронированной комнаты все накопления, уехала с молодым любовником в неизвестном направлении. Несмотря на неверность жены, господин Эмберли очень обеспокоен ее исчезновением и просит сэра Шерлока Холмса помочь в ее поисках. Доктор Ватсон отправляется в дом к Эмберли и то, что он там обнаруживает, помогает Холмсу найти нужную нить расследования.

Приключение старого фабриканта красок слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг