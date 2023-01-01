Приключение старого фабриканта красок. Артур Конан Дойл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

За помощью к Шерлоку Холмсу обращается старый торговец красками, который утверждает, что его жена, забрав из бронированной комнаты все накопления, уехала с молодым любовником в неизвестном направлении. Несмотря на неверность жены, господин Эмберли очень обеспокоен ее исчезновением и просит �сэра Шерлока Холмса помочь в ее поисках. Доктор Ватсон отправляется в дом к Эмберли и то, что он там обнаруживает, помогает Холмсу найти нужную нить расследования.



Приключение старого фабриканта красок слушать на видеосервисе Wink.