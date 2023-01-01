Приключение. Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Первый том Полного собрания сочинений выдающегося американского писателя Джека Лондона (1876-1916) включает в себя роман «Приключение», повествующий о полной опасностей жизни белых колонистов среди людоедов Соломоновых островов. В романе яркими, многоцветными красками изображены жизнь, обычаи и обряды туземцев одного из самых таинственных мест на земном шаре. В СССР роман считался «расистским» и находился под запретом в течение 64 лет.



Приключение слушать на видеосервисе Wink.