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Приключение. Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Приключения, Классика477 мин12+
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Сюжет
Первый том Полного собрания сочинений выдающегося американского писателя Джека Лондона (1876-1916) включает в себя роман «Приключение», повествующий о полной опасностей жизни белых колонистов среди людоедов Соломоновых островов. В романе яркими, многоцветными красками изображены жизнь, обычаи и обряды туземцев одного из самых таинственных мест на земном шаре. В СССР роман считался «расистским» и находился под запретом в течение 64 лет.
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