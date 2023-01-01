Приключение человека с выбеленным лицом. Артур Конан Дойл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

К сэру Шерлоку Холмсу обращается некий мистер Джеймс Додд, утверждающий, что с его другом-однополчанином Годфри Эмсвортом приключилось нечто ужасное. Друзья потеряли друг друга несколько лет назад, когда после ранения Годфри прямо с поля боя отправили в тыл. После войны Джеймс решил отыскать своего друга. Но отец Годфри – полковник Эмсворт встретил его крайне неприветливо. А ночью Додд, оставшийся переночевать в поместье Эмсвортов увидел в окне Годфри, с мертвенно-белым лицом…



Приключение человека с выбеленным лицом слушать на видеосервисе Wink.