Пригреть змею. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Пригреть змею. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Пригреть змею. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

Сюжет

Анна Качалова в свое время потеряла в автомобильной аварии жениха. Несчастье сблизило ее с сестрой покойного Еленой. Но со временем Анна опять обрела интерес к жизни, а Елена – нет. Анна полюбила Кирилла и собралась выйти за него замуж. Елена упрекает Анну в том, что она забыла ее брата и скоро забудет ее. Анна искренне жалеет подругу и всячески опекает ее. Кирилл недоволен этим, он уверяет Анну, что Елена эгоистка. Кирилл требует от Елены оставить Анну в покое, они ссорятся. Елена заявляет Анне, что уедет в свой родной город. Желая остановить Елену, Анна решает познакомить ее с Дмитрием. После свидания с ней Дмитрий называет Елену дрянью. Анна возмущена его словами, она спешит к Елене. И находит ее в полубреду – Елена, наглотавшись таблеток, пыталась покончить с собой. Рядом с ней лежат остатки сожженного дневника. Елена говорит, что Дмитрий пытался изнасиловать ее. Анна решает взять несчастную подругу к себе домой. Кирилл вынужден согласиться с этим. Дмитрий уверяет Анну, что прочитал в дневнике Елены очень резкие высказывания о ней, Анне. Она не верит ему, но, вернувшись домой, застает пьяного Кирилла в объятиях Елены. Анна выгоняет обоих. Елена приходит к Анне и пытается сказать, что проверяла Кирилла на верность Анне. Но Анна не верит ей. Она встречается с Кириллом. Тот говорит, что Елена – профессиональный фармацевт – подмешала ему в вино снотворное и пыталась соблазнить. Анна и Кирилл мирятся. Кирилл предлагает уехать из города – подальше от Елены, но Анна отказывается, она уверена, что больше никогда не будет общаться с Еленой.

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