WinkАудиокнигиПриговор некроманту. Владислав Жеребьёв
Приговор некроманту. Владислав Жеребьёв (книга, 2021) слушать онлайн
2021, Аудиокнига
Фэнтези16+
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Сюжет
Наш соотечественник, майор Котов, после несчастного случая на огневом рубеже оказывается не на больничной койке, а на скамье подсудимых. Однако не так все просто. В минуты, когда смерть и жизнь стоят друг против друга, его сознание переносится в тело опального некроманта, против которого ополчились высшие силы и венценосные особы. Теперь он маг по прозвищу Серый Кот, ему необходимо обелить свое имя, выжить, уйти от страшной опасности и понять свое истинное предназначение.
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