Приглашение на свадьбу. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Иван Левченко тяжело переживал развод с Ольгой, которая бросила его ради любовника. Поэтому он не торопится жениться на Полине. Брат Ивана, Николай, пригласил его на свадьбу. Иван собирался поехать на свадьбу с Полиной, но ей было непонятно, в качестве кого он представит ее своим родственникам. Вскоре к Ивану приехала его младшая сестра Маша для участия в олимпиаде, дающей право поступления в институт культуры. Маше очень нравилась бывшая жена Ивана, Ольга, а Полину она считала временным увлечением брата и не скрывала неприязни к ней. Чтобы помирить Ивана с Ольгой, Маша подстроила так, чтобы они вместе оказались на концерте. Иван не смог отказать сестре, но скрыл от Полины, что виделся с бывшей женой. Полина, которую обижало то, что Маша постоянно сравнивает ее с Ольгой, решила уехать в свою квартиру. Иван уговорил ее переселить туда Машу. Он каждый день навещал сестру. К Маше часто приходила в гости Ольга, и Ивану волей-неволей приходилось с ней общаться. Маша рассказала об этом Полине. Та потребовала, чтобы Маша не принимала в ее квартире бывшую жену Ивана. Маша сообщила ей, что пригласила Ольгу на свадьбу Николая. Это стало для Полины последней каплей, перевесившей чашу терпения. Она ушла от Ивана, а Машу отправила жить к брату. Иван пытался помириться с Полиной, но она его не простила. Вскоре Иван узнал, что Маша провалилась в институт, и велел ей возвращаться домой, к родителям. Но Ольга забрала Машу к себе, а потом пришла к Ивану с предложением возобновить отношения. Иван выгнал Ольгу и попросил Полину стать его женой.



Приглашение на свадьбу слушать на видеосервисе Wink.