Приглашение на свадьбу. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Приглашение на свадьбу. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Приглашение на свадьбу. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

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О книге

Иван Левченко тяжело переживал развод с Ольгой, которая бросила его ради любовника. Поэтому он не торопится жениться на Полине. Брат Ивана, Николай, пригласил его на свадьбу. Иван собирался поехать на свадьбу с Полиной, но ей было непонятно, в качестве кого он представит ее своим родственникам. Вскоре к Ивану приехала его младшая сестра Маша для участия в олимпиаде, дающей право поступления в институт культуры. Маше очень нравилась бывшая жена Ивана, Ольга, а Полину она считала временным увлечением брата и не скрывала неприязни к ней. Чтобы помирить Ивана с Ольгой, Маша подстроила так, чтобы они вместе оказались на концерте. Иван не смог отказать сестре, но скрыл от Полины, что виделся с бывшей женой. Полина, которую обижало то, что Маша постоянно сравнивает ее с Ольгой, решила уехать в свою квартиру. Иван уговорил ее переселить туда Машу. Он каждый день навещал сестру. К Маше часто приходила в гости Ольга, и Ивану волей-неволей приходилось с ней общаться. Маша рассказала об этом Полине. Та потребовала, чтобы Маша не принимала в ее квартире бывшую жену Ивана. Маша сообщила ей, что пригласила Ольгу на свадьбу Николая. Это стало для Полины последней каплей, перевесившей чашу терпения. Она ушла от Ивана, а Машу отправила жить к брату. Иван пытался помириться с Полиной, но она его не простила. Вскоре Иван узнал, что Маша провалилась в институт, и велел ей возвращаться домой, к родителям. Но Ольга забрала Машу к себе, а потом пришла к Ивану с предложением возобновить отношения. Иван выгнал Ольгу и попросил Полину стать его женой.

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Жанр
Культура и искусство, Психология
Время
28 мин / 00:28

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