Придворный. Отставник. Николай Дронт (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Я– барон Стах Тихий. Камергер, секунд-майор, магистр Жизни и Огня, член Госсовета и прочее и прочее. Как можно всего этого добиться в семнадцать лет от роду? Когда-то я жил в другом мире. Оказался здесь, имея при себе Лист Персонажа. Некто, мне неизвестный, утвердил его как заявку. Теперь я обладаю всеми способностями Тени, имею два высших магических образования, военное и медицинское, а еще наделен многими магическими способностями. И вот теперь король лично занялся выбором жены для меня, своего любимца. Но ничто не вечно под луною, и после внезапной гибели монарха барон Тихий очутился в опале. Впрочем, я не унываю, потому что впервые за долгое время могу распоряжаться собой.



Придворный слушать на видеосервисе Wink.