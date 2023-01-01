WinkАудиокнигиPride and Prejudice / Гордость и предубеждение. Джейн Остин
Pride and Prejudice / Гордость и предубеждение. Джейн Остин (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Иностранные языки, Любовные романы16+
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О книге
Предлагаем вниманию читателей знаменитый роман замечательной английской писательницы Джейн Остин «Гордость и предубеждение». Роман многократно издавался, переведен на многие языки мира и является обязательным для изучения во всех английских колледжах и университетах, по нему снято нескольк�о художественных фильмов и телесериалов.
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