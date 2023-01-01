Превращение Карага. Катя Брандис (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

С виду Караг – обычный школьник. Но за ничем не примечательной внешностью прячется кое-кто необычный. Наполовину человек, наполовину пума – вот кто на самом деле этот загадочный парень. Жить среди людей такому, как он, не всегда просто. Но, к счастью, однажды Карагу выпадает шанс поступить в уникальное учебное заведение. «Кристалл» – школа, где учатся подростки, умеющие превращаться в зверей. Может быть, Карагу наконец удастся завести друзей? Однако кое-кто здесь уже следит за ним. Кто это? И почему он это делает? И значит ли это, что Карага ждут очень опасные испытания? «Прекрасная, отлично написанная книга для подростков – остроумная и захватывающая». S



Превращение Карага слушать на видеосервисе Wink.