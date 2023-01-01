Преступность и суд. Кинотеатр «Пионер, Центр документального кино (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Преступность и суд Родовая советская травма и трагедия для миллионов советских граждан. То, о чем говорили лишь шепотом, и лишь десятилетия спустя заговорили в полный голос. История насилия и смерти, жестокости и бескомпромиссности. Показ и обсуждение фильма «Охота на лис» с режиссером Вадим�ом Абдрашитовым, ведущим цикла «Отражения» Денисом Гореловым, директором кинотеатра «Пионер» по специальным проектам Егором Сенниковым и куратором публичной программы «Пионера» Сергеем Сдобновым.



Преступность и суд слушать на видеосервисе Wink.