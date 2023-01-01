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Преступление и наказание. Федор Достоевский (книга, 2020) слушать онлайн
6.62020, Аудиокнига
Классика, Русская литература1277 мин12+
Сюжет
Преступление и наказание – высочайший образец криминального романа. В рамках жанра полицейского расследования писатель поставил вопросы, и по сей день не решенные. Кем должен быть человек: «тварью дрожащей», как говорит Раскольников, или «Наполеоном»? И это проблема уже XXI века. Написанный в 1866 году роман «Преступление и наказание» до сих пор остается самой читаемой в мире книгой и входит в большинство школьных программ по литературе.
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