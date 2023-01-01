Преступление и наказание. Федор Достоевский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Преступление и наказание – высочайший образец криминального романа. В рамках жанра полицейского расследования писатель поставил вопросы, и по сей день не решенные. Кем должен быть человек: «тварью дрожащей», как говорит Раскольников, или «Наполеоном»? И это проблема уже XXI века. Написанный в 1866 году роман «Преступление и наказание» до сих пор остается самой читаемой в мире книгой и входит в большинство школьных программ по литературе.



Преступление и наказание слушать на видеосервисе Wink.