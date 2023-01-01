Пресс-хата. Илья Деревянко (книга, 2020) слушать онлайн

Эта страшная камера называется «пресс-хата». Законченные отморозки прессуют тут непокорных заключенных. Здесь опустили вора в законе Мамона, убили легендарного авторитета Лорда. Прессовщики готовы на всe, ибо за стенами пресс-хаты их ждет неминуемая, мучительная смерть. Но так ли уж безопасна сама пресс-хата? Отморозки задумались над этим,когда в камеру вошeл, приговорeнный начальством к прессовке, заключeнный по прозвищу Вояка…



Пресс-хата слушать на видеосервисе Wink.