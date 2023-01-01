Преодолевая пропасть. Как вывести технологический продукт на массовый рынок. Джеффри Мур. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

«Все счастливые компании хай-тек-рынка счастливы по-своему, все несчастные несчастны по одной причине», — сказал бы Лев Толстой, если бы вместо «Анны Карениной» занялся маркетингом. Вместо него сто лет спустя это сделал Джеффри Мур.Еще в 1990-е годы, когда рынок хай-тека был совсем другим, Мур понял причину, по которой большинство компаний не смогло взлететь даже с крутыми продуктами. Он назвал это «проблемой пропасти». С тех пор его идея подтверждалась неоднократно. Где лежит эта пропасть? На что в первую очередь должны обращать внимание маркетологи, когда они выводят продукт на новый рынок? Про какие два типа клиентов им важно знать, чтобы запустить успешные продажи?





Преодолевая пропасть слушать на видеосервисе Wink.