Преодоление. Учитесь владеть собой, чтобы жить так, как вы хотите. Джилл Хэссон,Сью Хэдфилд
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Преодоление. Учитесь владеть собой, чтобы жить так, как вы хотите. Джилл Хэссон,Сью Хэдфилд

Преодоление. Учитесь владеть собой, чтобы жить так, как вы хотите. Джилл Хэссон,Сью Хэдфилд (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Психология278 мин12+

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Сюжет

Книга состоит из трех частей. В первой части рассматриваются навыки преодоления потрясений на примерах из жизни отдельных людей, которые сумели справиться со своими бедами и не пали духом. Во второй части предлагаются «правила преодоления», помогающие сформировать особые личностные свойства, которые позволяют нам контролировать свое мышление и поведение в трудной ситуации. Люди, научившиеся преодолевать потрясения, объективны, отзывчивы и способны мыслить позитивно. Они умеют общаться и не стесняются обращаться за помощью к семье, друзьям, коллегам, группам поддержки и профессионалам. Третья часть знакомит читателя с реальными жизненными ситуациями, показывающими, как люди справлялись с тяжелыми ударами судьбы и успешно преодолевали их. При всей сложности и сумятице нашего существования можно действительно сделать жизнь такой, какой мы хотим ее видеть. Книга предназначена для широкого круга читателей.

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