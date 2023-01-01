Преодоление. Учитесь владеть собой, чтобы жить так, как вы хотите. Джилл Хэссон,Сью Хэдфилд (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга состоит из трех частей. В первой части рассматриваются навыки преодоления потрясений на примерах из жизни отдельных людей, которые сумели справиться со своими бедами и не пали духом. Во второй части предлагаются «правила преодоления», помогающие сформировать особые личностные свойства, которые позволяют нам контролировать свое мышление и поведение в трудной ситуации. Люди, научившиеся преодолевать потрясения, объективны, отзывчивы и способны мыслить позитивно. Они умеют общаться и не стесняются обращаться за помощью к семье, друзьям, коллегам, группам поддержки и профессионалам. Третья часть знакомит читателя с реальными жизненными ситуациями, показывающими, как люди справлялись с тяжелыми ударами судьбы и успешно преодолевали их. При всей сложности и сумятице нашего существования можно действительно сделать жизнь такой, какой мы хотим ее видеть. Книга предназначена для широкого круга читателей.



Преодоление слушать на видеосервисе Wink.