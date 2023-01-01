Преображение. Протоиерей Олег Штельман (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Книга рассказов протоиерея Олега Штельмана. Рассказы щемящие, трогательные; они показывают, как тонко священник Олег Штельман чувствует людей, как вся его жизнь осенена Божьим влиянием и присутствием. Первый рассказ погружает нас в очарование тихого зимнего прихода, показывая характер батю�шки, прихожан, которые вместе спасают собачку. В рассказ «Снаряд» история врывается в самом прямом смысле – в монастырском саду находят снаряд времён Второй мировой войны. Рассказ «Любовь распята на кресте» полон драматизма. Образы рассказа встают в ряд лучших российских божьих людей от персонажей Достоевского и Лескова до героев Тихона Шевкунова.



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