Прекрасная помощница для чудовища. Виктория Свободина (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной российской писательницы Виктории Свободиной – «Прекрасная помощница для чудовища». Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Ульяной Галич. Кто не рискует, тот не пьет шампанского, верно? Я вот шампанское не люблю, да и к риску не склонна. Тихая спокойная должность без перспектив карьерного роста и с небольшой зарплатой меня всегда вполне устраивала. И вообще, все у меня нормально. Было. Чтобы помочь отцу выйти из кредитной ямы (будь проклята эта ипотека), и избавиться от начальника нашего отдела, начавшего меня домогаться, придется рискнуть и отправиться в лапы к чудовищу, став его личной, послушной и очень исполнительной помощницей. На счету актрисы Ульяны Галич роли в российских и советских культовых фильмах «Завтра была война (1987)», Тихая застава (1985)", «Зина-Зинуля (1986)», «Революцией призванный», «Красная вишня (1995)», и дублирование в десятках лент, в том числе и в таких бестселлерах, как «Шпионский мост (2015)», «Номер 44 (2014)» и многих других. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) Внимание! Содержит нецензурную брань.



Прекрасная помощница для чудовища слушать на видеосервисе Wink.