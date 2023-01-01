Предупреждает не только Минздрав. Татьяна Луганцева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Упоительно смешной детектив – лучшее средство от депрессии. История началась на сцене провинциального театра, где во время детского представления прекрасный принц, приблизившись к хрустальному гробу, в котором вечным сном спала его суженая, к своему ужасу увидел, что она мертва. Произошло у�бийство. Яна Цветкова, женщина яркой наружности и не менее ярких привычек, в очередной раз взялась за поимку преступника, который продумал мельчайшие детали, приготовил алиби и совершил преступление в полной уверенности, что выйдет сухим из воды.



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