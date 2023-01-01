Сюжет

Аудиокнига «Предсказание» – новелла австрийского писателя и врача Артура Шницлера (1862–1931). Медицинское образование в немалой степени определило особую тематику произведений Шницлера. Занявшись писательским творчеством, он исследовал внутренний мир человека, тeмные стороны бытия и человеческой души, пытался раскрыть потаeнные, неосознанные импульсы и мотивы действий персонажей. Писатель активно интересовался проблемами гипноза и сновидений, а познакомившись с концепцией психоанализа, иллюстрировал и творчески перерабатывал в своих произведениях некоторые аспекты теории Зигмунда Фрейда. …Однажды таинственный фокусник Марко-Поло предсказал Францу фон Умпрехту судьбу, показав видение из его будущей жизни – сцену, которая произойдeт ровно через десять лет. Все десять лет Умпрехт пытается избежать осуществления этого пророчества и уйти от грозящей опасности, но с каждым днeм чувствует всe большую беспомощность перед неумолимостью рока…



Предсказание слушать на видеосервисе Wink.