WinkАудиокнигиПредопределено. Наука о жизни без свободы воли. Роберт Сапольски. Ключевые идеи книги
Предопределено. Наука о жизни без свободы воли. Роберт Сапольски. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Нон-фикшн, Саморазвитие44 мин16+
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Сюжет
Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.
Нам нравится думать о себе как о гуманных существах. Желание мстить и наказывать возникает у нас, только если преступник «этого заслуживает». Роберт Сапольски ставит задачу разобраться, кто же реально несет ответственность за свои поступки, — и приходит к выводу, принять который смогут только самые гуманные и верящие в науку люди.
Это неожиданное, революционное сочинение известного просветителя может навсегда изменить ваши представления о справедливости, преступлении и наказании.
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