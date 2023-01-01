Предопределено. Наука о жизни без свободы воли. Роберт Сапольски. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.



Нам нравится думать о себе как о гуманных существах. Желание мстить и наказывать возникает у нас, только если преступник «этого заслуживает». Роберт Сапольски ставит задачу разобраться, кто же реально несет ответственность за свои поступки, — и приходит к выводу, принять который смогут только самые гуманные и верящие в науку люди.

Это неожиданное, революционное сочинение известного просветителя может навсегда изменить ваши представления о справедливости, преступлении и наказании.



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