Предложение джентльмена. Джулия Куин (книга, 2001) слушать онлайн

Сюжет

Третья часть культового цикла Джулии Куин «Бриджертоны». Перед вами – самая забавная, самая романтичная версия «Золушки», которая только может существовать в жанре любовного романа! Это история юной Софи Бекетт, сбежавшей от коварной мачехи на бал-маскарад – и повстречавшей там совсем не пр�инца. Потому что легкомысленный повеса, ловелас и покоритель сердец Бенедикт Бриджертон может, конечно, открыть для неопытной девушки двери в соблазнительный мир пылкой страсти, но вряд ли способен принять на себя роль спасителя. Или… способен? Ведь настоящая любовь творит чудеса!..



Предложение джентльмена слушать на видеосервисе Wink.