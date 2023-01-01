Предел выживания. Николай Метельский (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Это сержант Марич. Парень, что отучился на историка, работал в музее, хотел стать археологом. Он не бедствовал, изучил восемь языков и собирался жениться. А потом, что-то пошло не так. Его бросали, посылали на смерть, не давали эвакуироваться, зажимали в угол, он сам шёл на смерть. Но это сержант Марич. Самый везучий неудачник в галактике, с самым жёстким взводом десанта. Я попытаюсь его убить, но мне уже что-то страшно… Внимание! Содержит нецензурную брань.



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