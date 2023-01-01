Преданность. Год Обезьяны. Патти Смит (книга, 2020) слушать онлайн

Проникновенные эссе об открытии мира и себя. Перед вами два произведения в одной аудиокниге Патти Смит. В "Преданности” писательница не просто рассказывает, а показывает, что творчество сродни волшебству, вдохновение питается от самых неожиданных источников, а слушатель волшебным образом проникается создаваемой в аудиокниге атмосферой. “Год Обезьяны” – рассказ о путешествии семидесятилетней писательницы по Америке. Она встречается с прошлым, рассматривает с неожиданных ракурсов настоящее, погружается в воспоминания, размышляет о своей жизни.



Преданность слушать на видеосервисе Wink.