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Преданность. Год Обезьяны. Патти Смит (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Биографии и мемуары518 мин16+
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О книге
Проникновенные эссе об открытии мира и себя. Перед вами два произведения в одной аудиокниге Патти Смит. В "Преданности” писательница не просто рассказывает, а показывает, что творчество сродни волшебству, вдохновение питается от самых неожиданных источников, а слушатель волшебным образом проникается создаваемой в аудиокниге атмосферой. “Год Обезьяны” – рассказ о путешествии семидесятилетней писательницы по Америке. Она встречается с прошлым, рассматривает с неожиданных ракурсов настоящее, погружается в воспоминания, размышляет о своей жизни.
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