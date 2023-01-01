Праздничный гусь – невероятное происшествие. Самуил Шатров,Сергей Богомазов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Комедия. Приятели Чиликин и Ариозов идут на новоселье к Молочковым. У подъезда им на голову падает с подоконника замороженный к празднику гусь, и из 1955 года они перемещаются в Москву 1913 года. Здесь происходят разные смешные и невероятные приключения. Исполнители: От автора – Плятт Ростислав Чиликин – Грибов Алексей Ариозов – Симонов Рубен Молочков – Вовси Аркадий Молочкова – Викландт Ольга Эллочка – Роек Констанция Солист в цыганском хоре – Зельдин Владимир Гадалка и Зюзя – Понсова Елена Вдова – Добржанская Любовь Извозчик – Доронин Виталий Отец города – Каюков Степан. Участники сцены “На Трубной площади”: Жаров Михаил, Светловидов Николай, Любезнов Иван, Владиславский Владимир, Оленев Павел, Муравьев Владимир



Праздничный гусь – невероятное происшествие слушать на видеосервисе Wink.