WinkАудиокнигиПравославный взгляд на эволюцию. Иеромонах Серафим (Роуз)
Православный взгляд на эволюцию. Иеромонах Серафим (Роуз) (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Религия и духовная литература220 мин12+
Сюжет
Сочинение удивительного миссионера, православного американца о. Серафима (Роуза) теперь в формате аудиокниги. Мысли о. Серафима о современном толковании библейского Шестоднева, происхождении человека, пребывании в Раю и изменении мира в результате грехопадения ценны тем, что они целиком осн�ованы на Священном Писании и богословской традиции Православной Церкви. Его «Православный взгляд на эволюцию» Писания основывается всецело на святоотеческом наследии и необычайно ценен своим противостоянием современным теплохладным толкованиям важнейших догматических вопросов.
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