Православный взгляд на эволюцию. Иеромонах Серафим (Роуз) (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сочинение удивительного миссионера, православного американца о. Серафима (Роуза) теперь в формате аудиокниги. Мысли о. Серафима о современном толковании библейского Шестоднева, происхождении человека, пребывании в Раю и изменении мира в результате грехопадения ценны тем, что они целиком осн�ованы на Священном Писании и богословской традиции Православной Церкви. Его «Православный взгляд на эволюцию» Писания основывается всецело на святоотеческом наследии и необычайно ценен своим противостоянием современным теплохладным толкованиям важнейших догматических вопросов.



Православный взгляд на эволюцию слушать на видеосервисе Wink.