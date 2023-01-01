Православное мировозрение. Иеромонах Серафим (Роуз) (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Лекция Иеромонаха Серафима (Роуза), произнесенная во время Св.-Германовского Паломничества в августе 1982 года в Св. Германовской Пустыни в Платине, Калифорния. "Несколько слов об авторе сей статьи. О. Серафим происходил из обыкновенной американской протестантской семьи Южной Калифорнии. В школьные годы потерял веру в протестантского Христа (почувствовав бездуховность), которая оказалась больше в Зен-Буддизме. Но душу его захватит Ницше. В его книге «Антихрист» он явно ощутил точное отображение нашего времени – дух противления Христу. Будучи глубокомыслящим, он задумался: если Антихрист (Ницшевский) так верно ощущается в нашей «модерной» современной жизни явно отрицательно, то не может ли быть, что Христос, как антипод Антихриста, есть действительно живая положительная реальность, против которой восстает Антихрист по сей день? Это повернуло его в поисках подлинного исторического Христа и привело к Православию. Он стал монахом-миссионером и написал много книг." Духовный листок «Дорога домой. Выпуск 23.2 – Православное мировоззрение (о. Серафима (Роуза)»



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