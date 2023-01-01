Право выбора. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Право выбора. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Право выбора. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство16+

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О книге

Оксана и Виталий встречаются уже давно. Все вокруг воспринимают их, как семейную пару. Оксана тоже мечтает выйти замуж за Виталия, но он почему-то не спешит создавать семью. Главное в его жизни – карьера и создание материальной базы. А о семье можно будет подумать… потом. А пока он купил квартиру – отличное вложение денег! Оформлением документов занимается Оксана, поскольку она – риэлтор. Подготовив необходимые договора, Оксана пришла на встречу с Виталием, но тот сильно опаздывал. Зато Оксана случайно встречает своего бывшего однокурсника Сергея, который когда-то был безнадежно в нее влюблен. Оксане крайне неприятно, что опоздавший Виталий «отчитал» ее при Сергее за то, что она отвлекает его от работы. Сергей приглашает Оксану погулять – после развода с женой он снова живет с ней по соседству. Замерзнув, Оксана соглашается зайти в гости к Сергею. Сергей пытается соблазнить Оксану, но она убегает. Но больше всего ее напугало то, что Сергей, похоже, знает ее лучше, чем она сама знает себя. Ведь он говорит ей то, в чем она сама боится себе признаться – она просто привыкла к Виталию, и поэтому боится его потерять. Но привычка – это не любовь. Сергей уверен, что однажды Оксана сама вернется к нему. А пока он хранит свой талисман – шарфик, который Оксана связала ему на лекциях в институте. Оксана пытается выяснить отношения с Виталием и понять, собирается ли он на ней жениться. Виталий снова уходит от разговора. Обиженная Оксана приглашает Сергея и сама пытается его соблазнить. Но Сергей понимает, что сейчас нужен Оксане только для того, чтобы отомстить Виталию. А он не хочет быть лишь «орудием мести», ему нужна настоящая любовь. Узнав, что у него появился соперник, Виталий делает Оксане предложение. Но у квартиры Оксаны они встречают Сергея, который тоже предлагает Оксане стать его женой. Оксана вдруг понимает, что Виталий женится на ней не потому, что действительно любит, а потому, что Оксана – его собственность, которую он боится потерять. Она понимает, кто ей по-настоящему дорог, и принимает предложение Сергея.

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Жанр
Культура и искусство, Психология

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