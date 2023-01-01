Право первой ночи. Сандра Бушар (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

–Ты знаешь, зачем сюда пришла? –Конечно,– удивилась девушка, поведя плечами. Но фон Миллер нарочито молчал, желая, чтобы слова сорвались именно с ее губ.– По праву вы должны провести первую брачную ночь со мной, после чего я смогу отправиться в дом мужа. –Верно,– качнул головой мужчина, вальяжно и без всякой охоты повернулся к приросшей к полу Адалин. Взгляды скрестились – в комнате внезапно стало нечем дышать.



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