WinkАудиокнигиПраво на счастье. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
Право на счастье. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн
2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство16+
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Сюжет
Наталья Суворова встретила свою настоящую любовь только в 37 лет. Она хотела счастья в личной жизни, но не учла, что ее дочь – старшеклассница и мать – пенсионерка, объединяться против этого желания. Психоаналитик посоветовал Суворовой бороться за свое женское счастье. Наталья с ним согласилась и ушла к любимому человеку, но недолго длилась семейная идиллия с новым избранником, бабушка и внучка сделали все, чтобы вернуть Наташу домой.
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