Право на счастье. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Наталья Суворова встретила свою настоящую любовь только в 37 лет. Она хотела счастья в личной жизни, но не учла, что ее дочь – старшеклассница и мать – пенсионерка, объединяться против этого желания. Психоаналитик посоветовал Суворовой бороться за свое женское счастье. Наталья с ним согласилась и ушла к любимому человеку, но недолго длилась семейная идиллия с новым избранником, бабушка и внучка сделали все, чтобы вернуть Наташу домой.



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