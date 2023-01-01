Право бурной ночи. Анна Ольховская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Для журналистки Анны Лощининой встреча с одноклассницей Жанной обернулась настоящим абсурдом. Мало того что, отрубившись в гостях у Жанны, Анна очнулась в психиатрической больнице. Там она наконец узнала о себе все: никакая она не Лощинина – поэтесса и журналистка, любимая муза и автор песен модного исполнителя Алексея Майорова, а олигофренка Пульхерия – санитарка из психушки. В спецовке Пульхерии и со шваброй в руках Анна проворачивает такое, что настоящим психам и во сне не снилось…



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