Правильный выбор. Практическое руководство по принятию взвешенных решений. Джон Хэммонд, Ральф Кини, Говард Райффа. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Каждый день мы принимаем решения — большие и маленькие. От этих решений зависит наше здоровье, благополучие, успех. При этом зачастую выбор мы делаем хаотично и бессистемно — и получаем не самый удачный результат. Консультант и исследователь Джон Хэммонд предлагает подробную «дорожную карт�у», которая поможет принимать взвешенные решения вне зависимости от того, выбираете ли вы фильм в кинотеатре, работу или место для жизни.



Правильный выбор слушать на видеосервисе Wink.