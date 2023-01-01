WinkАудиокнигиПравильный выбор. Практическое руководство по принятию взвешенных решений. Джон Хэммонд, Ральф Кини, Говард Райффа. Ключевые идеи книги
Правильный выбор. Практическое руководство по принятию взвешенных решений. Джон Хэммонд, Ральф Кини, Говард Райффа. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Нон-фикшн28 мин16+
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Сюжет
Каждый день мы принимаем решения — большие и маленькие. От этих решений зависит наше здоровье, благополучие, успех. При этом зачастую выбор мы делаем хаотично и бессистемно — и получаем не самый удачный результат. Консультант и исследователь Джон Хэммонд предлагает подробную «дорожную карт�у», которая поможет принимать взвешенные решения вне зависимости от того, выбираете ли вы фильм в кинотеатре, работу или место для жизни.
Правильный выбор слушать на видеосервисе Wink.