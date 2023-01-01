Правильность русской речи. Справочник по культуре речи. Часть 1. Лариса Новикова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В Справочнике представлены актуальные виды норм культуры речи: акцентологические, произносительные, лексические, морфологические, синтаксические. Материал подан в форме блоков: теоретическая часть сжата до уровня «справок», нормы представлены в форме схем, таблиц, тезисов, перечней слов. Каждый раздел сопровождается очерками «лингвистической переменки», в которых рассказывается об интересных языковых фактах, связанных с вопросами права и языка. Справочник предназначен для студентов юридических вузов, но может быть полезен любому небезразличному к родному языку и желающему познать законы речевой культуры читателю.



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