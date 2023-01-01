Правильное решение — прямо сейчас. Добрые ценности. Добрый нрав. Добрые дела. Райан Холидей. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.



Перед вами третья часть захватывающего интеллектуального сериала Райана Холидея, в котором он рассказывает про четыре добродетели древней философии. Всесторонне изучив достоинства мужества и умеренности, Холидей переходит к разговору о справедливости.

Найдется ли кто-нибудь, кто не поддержит эту добродетель? Одинаково ли мы ее понимаем? И что может сделать каждый из нас в самые трудные минуты жизни, когда мир вокруг кажется тотально несправедливым?

Ясные ответы на непростые вопросы — в этом саммари.



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