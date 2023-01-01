Правила жизни Титанов: привычки и приемы знаменитостей, миллионеров и лидеров мирового класса. Тим Феррис. Ключевые идеи книги.
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Правила жизни Титанов: привычки и приемы знаменитостей, миллионеров и лидеров мирового класса. Тим Феррис. Ключевые идеи книги.

Правила жизни Титанов: привычки и приемы знаменитостей, миллионеров и лидеров мирового класса. Тим Феррис. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Психология53 мин16+

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Сюжет

Книгу будет полезна всем, кто готов следовать советам успешных людей и учиться на чужом опыте. В разделе о здоровье своими методами и историями делятся ученые, врачи, спортсмены, тренеры. В разделе о богатстве приведены рекомендации инвесторов, сделавших огромные состояния. Кроме того, не весь раздел посвящен методам наращивания денежного богатства — много говорится и о том, как, например, стать популярным блогером, то есть создать капитал, измеряемый не деньгами, а популярностью и влиянием. В разделе о мудрости говорится о саморазвитии, о том, как найти свое место в профессии и в жизни.
 Тим Феррисс не пересказывает услышанное, а максимально предоставляет слово самим героям, чтобы мы могли получить информацию из первоисточника.

Правила жизни Титанов: привычки и приемы знаменитостей, миллионеров и лидеров мирового класса слушать на видеосервисе Wink.

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