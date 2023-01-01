Правила Луны на каждый день. Элен Лурье
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Правила Луны на каждый день. Элен Лурье

Правила Луны на каждый день. Элен Лурье (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Эзотерика153 мин12+

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Сюжет

Энергия лунных дней влияет на состав формулы крови человека и на все органы. Именно на них направлена энергия конкретного лунного дня. Она может как восстановить работу органа, так и разрушить его, если используется неверно или не по назначению. Тогда возникают болезни, причины которых скрыты в неправильной циркуляции энергии или ее блокировании в больном органе. В своей книге Элен Лурье дает рекомендации по оздоровлению в зависимости от лунного цикла и практичные советы по многим вопросам: – Луна и знаки зодиака – Луна и медицина, органы человека – Луна для сада, огорода и дома – камни и минералы. Осознанное соблюдение лунных правил дает возможность каждому из нас прожить полноценную здоровую и счастливую жизнь.

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