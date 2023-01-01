Правила игры без правил. Эдуард Геворкян (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Только чудо могло помочь этой повести увидеть свет в 1984 году. Скандальная, запретная и провокационная история Эдуарда Геворкяна стала поистине «эпохальным» произведением, обличающим пороки современников. Если хотите изменить мир – неважно, в какую сторону,– начинайте с детей. Предложите им награду, завладейте их разумом и лепите из них что угодно. Чужие так и поступают. И легче всего найти детей там, где за ними почти никто не смотрит – в приюте. Чужие там и ищут. Но опасайтесь инспекторов – вдруг они нагрянут с проверкой, заметят что-то неладное и начнут копаться? Инспектор заметил. Теперь берегитесь.



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