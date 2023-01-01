Праведный разум. Почему хорошие люди враждуют из-за политики и религии. Джонатан Хайдт. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Из-за разных политических и религиозных взглядов порой распадаются семьи, а лучшие друзья навсегда перестают общаться. Социальный психолог Джонатан Хайдт проанализировал результаты множества исследований по биологии и психологии человека, чтобы понять, как формируются наши взгляды и поче�му мы оказываемся по разные стороны баррикад. Он выяснил, что люди выбирают ту или иную картину мира не потому, что кто-то хороший, а кто-то плохой: тут замешаны и гормоны, и эволюционные механизмы, и даже интуиция. В своей книге Хайдт объясняет, действительно ли мы такие разные и что можем сделать, чтобы все-таки найти точки соприкосновения.





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