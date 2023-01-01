Правда или борода. Пенни Рид (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Братья-близнецы Бо и Дуэйн чертовски хороши собой, но на этом их сходства заканчиваются. Общительный и раскрепощенный Бо – настоящая душа компании. Дуэйн всегда сдержан и абсолютно невозмутим. Неудивительно, что Джессика, юная выпускница колледжа, выбрала Бо. В своей голове. Скромная, наивная Джессика… Как часто ты краснела, когда ловила взгляд Бо. Как расплывалось все перед глазами, когда он улыбался и заставлял чаще биться твое сердце. Но почему ты так не любишь Дуэйна? Что плохого он тебе сделал? Да ты же ненавидишь его! Судьба подкидывает Джессике забавный случай. Она принимает Дуэйна за Бо, и теперь ей предстоит переосмыслить все, что она знала о сдержанном Дуэйне. Так держать, Джессика. Может, ты и права. Хорошим девочкам не всегда нравятся плохие мальчики, а скромность действительно украшает. Умный, красивый, веселый Дуэйн. На что ты готова ради любви, Джесс? «Правда или борода» – бестселлер NEW YORK TIMES. Оно и понятно: невозможно не переживать вместе с героями их безумные приключения. Вместе с ними варишь утренний кофе, едешь в дорогущей машине, уплетаешь блинчики и пытаешься понять, что будет завтра. Кому доверять? Кого любить? Что есть прощение, и почему так важно найти ответы на эти вопросы? Люди могут по-разному смотреть на вещи, ссориться, обижаться, злиться друг на друга, только все это неважно, если есть то, без чего не может ни один человек, и это – любовь.



Правда или борода слушать на видеосервисе Wink.