Правда и мифы о питании. Привычки, болезни и продукты, которые не дают вам похудеть. Сергей Агапкин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Каждая женщина хотя бы раз в год решает сесть на диету. Кто-то контролирует свое питание ради сохранения здоровья, но большинство из нас вынуждены ограничивать себя в еде из-за лишних килограммов. При этом каждая вторая женщина признается – диеты ей не помогают. Так почему не уходит жир? Почему цифра на весах продолжает расти, несмотря на все ограничения? В книге доктора Агапкина раскрываются секреты настоящих взаимоотношений организма человека с едой. • Как перестать думать о еде: почему возникает ложное чувство голода • Что полезное и вредное получает организм из пищи • Какие привычки скрыто провоцируют набор лишнего веса • В каких случаях диеты бессильны • Каким продуктам не место в вашем холодильнике Полученная из книги информация поможет вам перестать сидеть на диетах, есть с удовольствием и всегда оставаться стройной.



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