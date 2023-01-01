Практикум по развитию творческого мышления и воображения. Марина Голубева (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Аудиостудия «Ардис» предлагает вашему вниманию книгу Марины Голубевой «Практикум по развитию творческого мышления и воображения». В первой части дается краткий анализ творчества как психического явления и рассматриваются особенности развития творческой личности. Во второй части представлены комплексы упражнений по развитию различных видов мышления (логического, образного, ассоциативного) и воображения, в том числе в детском возрасте. Большое место автор отводит вопросам развития образного мышления и упражнениям по работе с образами, в том числе, в изобразительной деятельности. Особый интерес представляет раздел, посвященный психологической характеристике художественного творчества, и комплекс заданий по развитию художественно-творческих способностей в области изобразительного искусства, литературы и музыки. Блоки упражнений сопровождаются подробными инструкциями, пояснениями и рекомендациями. Задача издания – развить имеющийся у каждого человека потенциал, дать ему возможность заниматься творчеством и получать от этого пользу и удовольствие.



Практикум по развитию творческого мышления и воображения слушать на видеосервисе Wink.