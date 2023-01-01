Практикум по грамматике испанского языка. Повелительное наклонение. Лариса Кузнецова
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Практикум по грамматике испанского языка. Повелительное наклонение. Лариса Кузнецова

Практикум по грамматике испанского языка. Повелительное наклонение. Лариса Кузнецова (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Иностранные языки79 мин12+
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Сюжет

Аудиоприложение к книге Л.П. Кузнецовой "Практикум по грамматике испанского языка. Повелительное наклонение". Настоящее учебное пособие, состоящее из 7 частей, содержит грамматические упражнения по отработке форм повелительного наклонения испанского языка. В книге имеются ключи к упражнениям на перевод с русского языка на испанский. Пособие предназначено для учащихся старших классов специализированных школ и гимназий. Оно также может быть рекомендовано студентам 1-го курса языковых вузов и всем, изучающих испанский язык, как в других учебных заведениях, так и самостоятельно.

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